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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

14 Eylül 2018 17:18

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde, Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman, saat 10.30\'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından, antrenman hücum varyasyonlarıyla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün Konya\'ya hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)


 

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