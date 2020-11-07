Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kayıp

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.