Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kayıp

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.
Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Marko Jevtovic ve 77. dakikada Artem Kravets kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, İttifak Holding Konyaspor ise 9 puana yükseldi.
Fenerbahçe ligin 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.