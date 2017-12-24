Fenerbahçe, Konya'da bir puana razı oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe ev sahibi ekip ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İki takımında hücumda etkili olduğu ilk yarıda gol sesi çıkmazken Aykut Kocaman'ın süpriz bir kararla ilk 11'de şans verdiği genç futbolcu Oğuz Güçtekin ikinci yarıda kenara geldi, yerine Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin mutlak gol için oynadığı dakikalarda Konyaspor, Isla'nın savunmada yaptığı hatalı pası alan Ömer Ali Şahiner ile 58. dakikada öne geçti: 1-0.

Fenerbahçe 67.dakikada Aatif-Alper Potuk değişikliği ile top tutmaya yönelik bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'nin aradığı gol 69. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Mehmet Topal ile buldu.

Golden sonra 2. gol için bastıran sarı-lacivertlilerin 77. dakikada Alper Potuk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe'nin ataklarında savunmada hata yapmayan Konyaspor etkili hücum oyunları ile Fenerbahçe savunmasını zorladı.

Konyaspor 80. dakikada Joensson-Manyama değişikliği top tutmaya yönelik bir hamle yaptı.

Aykut Kocaman 85. dakikada Isla-Fernandao değişikliği ile gol bulmaya yönelik bir hamle yaparken 80. dakikada oyuna dahil olan Manyama'nın şutu direkten döndü. Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı.

Maçın son anlarında gol için yüklenen Fenerbahçe'de Valbuena'nın etkili şutunu Serkan Kırıntılı kurtarırken, oyuna sonradan dahil olan Fernandao'nun 90+3'te çektiği şut direkten döndü.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe ve Konyaspor'un puanları paylaştığı maç sonrası 33 puana yükselen sarı-lacivertliler maç fazlası ile 71 hafta sonra liderliği yükseldi.

Puanını 15'e yükselten Konyaspor düşme potasının bir üstünde 15. sırada yer aldı.