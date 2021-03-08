Fenerbahçe Konya'da rahat kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz'in attığı gollerle 3-0 kazanıp zirve yarışını sürdürdü.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 58'e yükseltip Galatasaray'ı yakalarken, dört maç sonra kaybeden Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler 30. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Pelkas korkuttu

Fenerbahçe'de ikinci golün asistini yapan Pelkas, 80. dakikada Konyasporlu Skubic ile sert bir şekilde çarpıştı.

Yüzüne aldığı darbenin ardından yerden kalkamayan Yunan yıldız, bilinci açık şekilde kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.