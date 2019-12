Fenerbahçe kongre havasına girdi

Fenerbahçe Kulübü'nde 24 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesi, Birleşik Fenerbaheliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, seçim için çalışmalara başladıklarını açıkladı.



Vakfın, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altındaki lokalinde, üyelerle yaptığı toplantıda konuşan Yılmaz, kongrede aday yarışı olacağını belirterek, "Bu kongrede aday çıkaracağız. Bir aday Şadan Kalkavan. Biz de aday çıkaracağız. 10 gün içinde, başkanlığa kim talipse, buyursun" dedi.



Yılmaz, gönlündeki adayı açıklayacağını belirtip, cebinden bir kağıt çıkardı. Daha sonra kürsünün yanındaki sandalyenin üzerindeki ceketi ön tarafa getiren Yılmaz, "Bir aday da ceket. Medyada, 'Ceketini koysa kazanır' diyorlar ya, işte o ceket bu" derken, kağıttaki yüzü siluet şeklindeki portreyi göstererek, "Bu portrede Aziz Yıldırım vardı, şimdi boş. Gönlümüzdeki adayın yeri boş, şimdi aday arıyoruz. Kongreye kadar çalışacağız. Buna Aziz Yıldırım da oturabilir. Biz, başkanımız gibi, 'Bana karşı olan, benim düşmanımdır' diye bakmıyoruz. O daha iyi bir liste yaparsa, destekleriz. Biz hasım değiliz, hizmet yarışı yapacağız" şeklinde konuştu.



Aziz Yılmaz, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın hala adaylığını açıklamamasını da eleştirerek, şunları söyledi:



"Önce, 'Yokum', sonra 'Varım' şeklindeki tavırlar, hala adaylığını açıklamaması, Fenerbahçe'yi küçük düşüren tavırlardır. Başkanımızın yaptığı iyi işleri söylüyoruz. Beğenmediğimiz yönü, Fenerbahçe kongresindeki yarışı engellemesi. Kendinden olan iyi, kendinden olmayan Fenerbahçeli değil, adam değil. Her ay başkanımızın karşısına geçip eleştirilerimi ona iletiyorum. Hiçbirine 'doğru' demedi. Sadece 'Sen kargaşadan besleniyorsun' dedim, 'Evet' dedi. Bizde şu an despotizm hakim. Şadan Kalkavan adaylığını açıkladı. Onunla görüştüm. Başkanla da görüştüm. Biz de kara listeye girdik. Bu lokali yaptık. Burası Aziz Yılmaz'ın çiftliği değil. İki kez kumar baskını yedik. İhbar varmış. Benim için kara bir lekedir bu. Kulübün internet sitesinde, 'Bizimle ilgisi yok. Stadın altında Migros gibi kiralık bir yer' diye açıklama yapıldı. Meğerse ben burada 'Bakkal Aziz'mişim, haberim yok.



Başkan divanda adaylığını açıklayacağını söyledi, yine açıklamadı. Açıkla kardeşim. 3.500'e yakın üyemiz var. Kulübe sahip çıkmaya mecburuz. Kulüp iyi durumda değil. Başkanın haberi olmadan kimin, ne yetkisi var? Vedat Olcay ağabeyimiz, sormadan küllüğü yarım santim oynatamaz. Böyle bir sistem yok. Biz muhalefet olacağız. Ali Koç keşke aday olsa. Her Fenerbahçeli 'Sırtımda taşırım' diyor. Fenerbahçe'de herkes, kongrede yarış olmasını sağlamalı.