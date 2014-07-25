Fenerbahçe kombine biletlerinde Milan'la yarışıyor

8 bin 200 TL’lik kombine fiyatıyla Süper Lig’de rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe; Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih’i de solladı. Sarı lacivertlileri sadece Serie A ekipleri Milan 10 bin 200 ve Lazio da 9 bin TL’lik sezonluk biletleriyle sarı lacivertlileri geride bıraktı.

Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon kombinelerinde de 8 bin 200 TL’lik en yüksek fiyatla rakiplerinden bir adım öne çıktı.

Tolga Yenigün'ün Hürriyet'teki haberine göre, kombine fiyatlarının 850 ile 8 bin 200 TL arasında değiştiği Şükrü Saracoğlu Stadı’nın zirvede olduğu değerlendirmede ikincilik, 6 bin TL’lik kombine fiyatıyla Trabzonspor’un oldu. Avni Aker Stadı’ndaki en ucuz bilet fiyatı ise 600 lira olarak belirlendi.

Galatasaray, Türk Telekom Arena’da belirlediği 5 bin 517 TL’lik kombine bedeliyle üçüncü sırada yer alırken, bu yıl maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak olan Beşiktaş’ın ise sezonluk bilette belirlediği tavan fiyat 4 bin 500 TL oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan bir diğer ekip Bursa ise en yüksek kombineyi 4 bin TL olarak belirlendi.

Yanına bile yaklaşamadılar

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın devleri de F.Bahçe’nin kombine fiyatının yanına bile gelemedi. Sadece iki Serie A ekibi Milan 10 bin 200, Lazio da 9 bin TL’lik kombine fiyatlarıyla, Sarı Kanarya’yı geride bıraktı. Fenerbahçe, bu iki ekip haricindeki tüm takımları sollamayı başardı.

Premier Ligi’nin en pahalı kombinesi 7 bin 50 TL ile Arsenal’in olurken La Liga’da tavan rakam 5 bin 200 TL ile Real Madrid’indi. Sezonluk bilet fiyatında bir hayli geride kalan Bundesliga’da ise ilk sırayı Dortmund 3 bin TL ile alırken takipçisi, 2 bin 625 lira ile son şampiyon B.Münih oldu.

Mütevazı Barça!

Avrupa’nın devleri arasında en ucuz bilet seçeneği İspanyol ekibi Barcelona’ya ait. Barça’nın kombine biletlerine 350 ile 2.650 TL arasında fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Türkiye Süper Ligi

Maç günü bilet fiyat aralığı: 10-480 TL

Kombine bilet fiyat aralığı: 120-8200 TL

İngiltere Premier Lig

Maç günü bilet fiyat aralığı: 55 - 445 TL

Kombine bilet fiyat aralığı: 1.050 - 7.050 TL

Almanya Bundesliga

Maç günü bilet fiyat aralığı: 77 - 255 TL

Kombine bilet fiyat aralığı: 385 - 3.000 TL

İspanya La Liga

Maç günü bilet fiyat aralığı: 87 - 438 TL

Kombine bilet fiyat aralığı: 822 - 5.200 TL

İtalya Serie A

Maç günü bilet fiyat aralığı: 52 - 333 TL

Kombine bilet fiyat aralığı: 750- 10.200 TL

Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor’un VIP Özel kombinesi neredeyse daire fiyatına. Kapalı tribünün tam ortasında yer alan 1. kategori olarak geçen 50 bin TL’lik sezonluk bilet, neredeyse mütevazi daire fiyatına. Statta sahanın en net görüldüğü yerde bulunan yaklaşık 100 koltuğun, 50 bin TL’den satıldığını doğrulayan bordo mavili yetkililer, “Bazı Trabzonlu iş adamları maçları bu koltuklarda takip ediyor” dedi.

Avrupa liglerinin en pahalı ve en ucuz kombineleri

Premier Lig

1- Arsenal: 3.549 - 7.050

2- Tottenham: 2.783 - 6.633

3- Chelsea: 2.083 - 4.375

Bundesliga

1- B.Dortmund: 1.400 - 3.000

2- B.Münih: 1.225 - 2.625

3- E.Frankfurt: 1.151 - 2.450

La Liga

1- Real Madrid: 2.095 - 5.200

2- Malaga: 1.750 - 3.780

3- A.Madrid: 1.693 - 2.500

Serie A

1- AC Milan: 550 - 10.200

2- Lazio: 500 - 9.000

3- Inter: 480 - 5.200

Kombine fiyatında ikincilik Trabzon’un

F.Bahçe 8200 - 850

Trabzon 6000 - 600

G.Saray 5517 - 915

Beşiktaş 4500 - 800

Bursa 4000 - 150

Ç.Rize 3000 - 305

Balıkesir 1800 - 500

Eskişehir 1500 - 160

Karabük 1000 - 250

Mersin İY 1000 - 120

Sivasspor, Kasımpaşa, G.Birliği, Akhisar Bld., T. Konya, Erciyes, G.Antep ve Başakşehir’in kombineleri ise henüz satışa çıkmadı.