Fenerbahçe koltuğu devretti: 2-2

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Fenerbahçe koltuğu devretti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de mücadele edeceği Manisaspor'la, son dakikalarda Gökhan Ünal'ın gölüyle 2-2'lik skoru yakaladı.Bu skorla 2 puandan Fenerbahçe, koltuğu haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray'a kaptırmış oldu.NTVSpor yazarlarından Mert Aydın'ın yazdığı "Fenerbahçe koltuğu devretti" (14 Şubat 2010) başlıklı Manisaspor-Fenerbahçe maçı analiz şöyle:Fenerbahçe, geçen hafta olduğu gibi Manisa deplasmanında da beraberliği son anda kurtardı. Haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray, ligin yeni lideri oldu.Bursa’da kabusun sonunda Güiza tarafından uyandırılmıştı Fenerbahçe. Lille öncesi Manisa deplasmanı büyük anlam taşıyordu. Bundan sonra Ankara deplasmanları dışında İstanbul dışına çıkmayacaktı Fenerbahçe. Ama kafalarda 4 gün sonra oynanacak Lille maçı da vardı. Topuz’un cezasının indirilmesi Daum’u sakatlara rağmen ideal olmasa da iyi bir kadro kurabilecek ekibe kavuşturmuştu.Manisaspor ise gol atamayarak galibiyet alamayacağının farkında olmalıydı. Denizlispor’un bile galip gelebildiği bir günde şans arayacaklardı. Reha Kapsal için önemli bir sınavdı bu. Haftalar ilerledikçe kümede kalma savaşının ne hal alacağını kestirmek imkansızdı.Maça öyle bir başladı ki Fenerbahçe! Sanki bir an evvel bu maçı kazanıp Lille karşılaşması için dinlenmeye geçmek istiyorlardı. Manisasporlular kendi ceza alanlarından 20 metre ileriye gidemiyordu. 5’te Alex’in frikiği üstten az farkla dışarı gitti. Brezilyalı 4 yıldır frikik golü atamıyor. Bilmem farkında mısınız? 9’da Semih sağdan ortaladı. Kalecinin elinden seken topu uzak direkte Alex içeri yönlendirdi. Özer boş durumdaydı ama top kafasının uygun noktasına gelmedi. 11’de Mehmet Topuz, İlker’e takıldı.Kısacası amiyane tabirle, “Gol geliyorum diyordu”. 13’te Cristian, topu rahatça sürdü. Soldaki Özer’i görüp içeriye koşu yaptı. Özer’in ortasının üzerinden Alex atladı. Cristian düzgün vurdu: 0-1. Bu, Cristian’ın ikinci golü ligde ama bana göre birinci. İlkini Hamidou’ya yazmak daha akıl karı galiba.Golden sonra tempoyu yavaşlattı Fenerbahçe. Ama buna rağmen Manisasporlular kaleye şut atabilecek yakınlığa bile ulaşamadılar uzun süre. 24’te uzun top, Ferhat’ın kafasından sekti. Semih gol vuruşunu yaparken Hüseyin, topu kornere gönderdi. 33’te ve 42’de Topuz, İlker’e takıldı.45’te ilk gerçek Manisa atağını izledik. Ayağında her daim yakışan ve Kapsal tarafından sonradan oyuna sokulan Mehmet Nas sağdan ortaladı. Isaac dağılmış Fenerbahçe savunmasının arasından rahatça kafayı vurdu: 1-1.Manisaspor’un ikinci yarıya daha moralli girişi normaldi. 51’de Güven beklemediği bir anda Volkan’la karşı karşıya kaldı. Düşünmeden hemen kaleye şutlayınca Volkan’a takıldı. 57’de Andre Santos’un vuruşu İlker’den döndü. Semih, kalecinin dibinde vurdu ama İlker’e çarptırdı. 62’de Mehmet Topuz’un sağ çaprazdan şutu dışarı gitti.Baskıyı arttırıyordu Fenerbahçe. 66’da Emre’nin ara pasında Alex’in şutu kaleyi devralan Bulut’tan geri döndü. 3.uzatma dakikasında kontrada Isaac şık bir vuruşla yeni lideri kesinleştirdi: 2-1. 6.uzatma dakikasında Gökhan Ünal anlamlı bir kafa golü attı: 2-2.Maçın özellikle ilk yarısında Barcelona gibiydi Fenerbahçe. Top devamlı ayaklarda dolaştı. Ama Barcelona’da farkları topu kaleye yeterince fazla gönderememeleriydi. Bu kadar üstün oynanan bir maçta işi bu kadar zora sokmak iyiye mi alamet bilemiyorum ama Manisa’nın ilk atağının gol olması Fenerbahçe savunmasının biraz konsantrasyon bozukluğu yaşadığının kanıtıydı. Böyle bir maçta puan kaybetmek ileride Fenerbahçe’ye çok acı verecek.