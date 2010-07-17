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Spor

Fenerbahçe Köln'e farklı mağlup: 5 - 2

Fenerbahçe, Almanya'daki hazırlık kampında karşılaştığı Köln'e farklı mağlup oldu.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe, Almanya'daki hazırlık kampında katıldığı turnuvada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'dan sonra Alman temsilcisi Köln'e de farklı mağlup olurken, karşılaşmayı 5-2 kaybetti.

Fenerbahçe, Almanya'daki hazırlık kampı çerçevesinde çok sıcak bir havada Köln'le karşılaşırken, aşırı sıcağa rağmen gurbetçiler Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin özellikle defansta yaptığı büyük hatalar dikkat çekerken, Bilica, Bekir ve İlhan'ın birbirleri ile uyumsuz futbolu ve pozisyonlarda ağır kalışları farklı mağlubiyette önemli rol oynadı.

DHA'nın haberine göre Fenerbahçeli futbolcuların oldukça tutuk bir futbol sergilediği maçta Köln ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda hareketlenen Fenerbahçe ilk golünü buldu. Ancak Fenerbahçe golden sonra yine durdu topun ve maçın hakimi kırmızı beyazlı Köln oldu.


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Köln'ün gollerinin ikisini Türk futbolcu Taner Yalçın, ikisini Freis ve Yabe attı.

Fenerbahçe'nin golleri ise ikinci yarıda Deivid ile Stoch'tan geldi.

Sarı lacivertlilerde yeni transfer Miroslav Stoch ve eşinin doğum yapması nedeniyle kampa geç katılan kaptan Alex de Souza ilk 11'de yer aldı...

Stoch beklediği yardımlaşmayı görememesine karşın hızlı futbolu ve uzaktan kaleyi bulan sert şutları ile beğeni topladı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 2-0 mağlup olmuştu . Anderlecht ise uzatma anlarında attığı golle Köln'ü 1-0 mağlup etmişti.

Böylece Fenerbahçe'yi yenen AZ Alkmaar ile Anderlecht finalde, Fenerbahçe ile Köln de üçüncülük maçında eşleşti.


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