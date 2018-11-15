Fenerbahçe Koeman'la ''devam'' dedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın başında bulunan Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini belirtti.

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Comolli Damien Comolli, FB TV’de katıldığı canlı yayında “Son 3 maçta iyi bir performans sergiledik. 2 galibiyet aldık, Avrupa ve Lig olmak üzere. Galatasaray beraberliğini kazanmamız gerekiyordu. Takımda bir gelişim var. Artık çok daha iyi bir performans sergiliyoruz. 3 maçta 7 puan aldık. Takımın gidişatından memnunuz. Galatasaray maçı sonraki gelişimden memnunuz.” dedi.

Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıklayan Comolli, “TFF kurallarının farkındayız. Kuralları iyi biliyoruz. Aksinde hareket etmemiz mümkün olmaz. Trabzonspor maçı öncesinde kararımızı vereceğiz. Erwim Koeman konusunda konuştuk, doğru kişi olduğunu söyledik. Onun performansı ve yaklaşımı çok pozitifti. Bizim devam etmesini istediğimiz isim o” dedi.