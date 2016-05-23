Fenerbahçe Koçu Obradovic finalin devre arasında oyuncularına ne dedi?

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında oynanan final maçının devre arasında oyuncularına, "Başladığımızda hem defansta hem hücumda her hatayı yaptık. Oyun planını hatırlayın ve oyun planına göre gidin. Karakterinizi gösterin" dediğini söyledi.

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali'nin final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal süresi 83-83 biten maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 101-96 yenerek Avrupa Ligi şampiyonu olmuş, tarihinde ilk kez final oynayan Fenerbahçe ikincilikte kalmıştı.

Başarının gelişini kendisinden önce taraftarın hissettiğini ifade eden Obradovic, "Fenerbahçe taraftarı olarak sonuçtan çok memnunum. Büyük bir takım gördüm. Rus takımı biraz köylü gözüküyordu. Bizimkiler ise gerçek Avrupalı görüntüsündeydi. Ama ilk yarıdaki sonuçtan sonra çok umutsuzdum. Bir ara ‘ikinci yarıyı salondan seyretmeyeyim’ diye bile düşündüm. Eminim bir çok insan bu duyguyu taşımıştır ama basketbol farklı bir spor. Başkaları için mucize olan bazı şeyler bize göre oyunun akışı" diye konuştu.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Zeljko Obradovic'in açıklamaları şöyle:



Başarının gelişini taraftar benden önce hissetti

Başarının geldiğini ilk ne zaman hissettiniz?



“Aslında bunu benden önce bazı taraftarlar hissetti. Geçen yılki başarıyı gördükten sonra ‘Biz şimdiden Final Four bileti satın alıyoruz’ dediler. ‘Acele etmeyin bu basketbol’ dedim.”



Siz hiç umutlanmadınız mı yani..





“İkinci grupta birinci olacağımızı dört maç kala anlamıştık. Geçen yılın şampiyonu Real Madrid’i 3-0’lık seriyle geçerek Final Four’a gidip final oynadık. “



Maçın ilk yarısında fark 20 sayıydı. Allah aşkına devre arasında oyunculara ne söylediniz, sihirli bir şey mi dediniz de bu mucize geri dönüş oldu?



“Öyle büyülü laflar yok. Onlara dedim ki, ‘Başladığımızda hem defansta hem hücumda her hatayı yaptık.’ Oyun planını hatırlattım ve oyun planına göre gitmelerini söyledim. ‘Karakterinizi gösterin’ dedim.”





Yani Obradovic’i Obradovic yapan sihirli bir cümle yok mu devre arasında?





“Taktiksel olarak konuştuk ama ille de psikolojik etki yapan bir cümle duymak istiyorsan şunu dedim: ‘Bu insanlar (salondakiler) sizin için burada. Bu insanlar size güveniyor ve size güvenmeye devam etmeliler. Bunu yapmanın tek yolu savaşmaktır. Daha ve daha fazla savaşmak. Şimdi oraya çıkın ve savaşın!”



Maç sonrasına gelelim. Ben dahil hepimiz umudumuzu kaybetmiştik. Çocuklar çıktılar savaştılar. Son saniyede kaybettiniz. Karşılaştığınız insanların tepkisi neydi?



“Bu sorunun cevabını, geçen perşembe Uşak maçına gelen seyirciler bu arenada verdi. Salon tamamen dolmasa da taraftarların Berlin’den sonra takımı karşılama şekli harikaydı.”



Ne yaptılar?



“Hepimizi alkışladılar. Tek tek alkışladılar. Mükemmel bir tepkiydi. Bizleri çok mutlu etti.”



Hoşunuza gitti mi bu tepki?



“Kimin hoşuna gitmez ki. Her kulüpte koç ve oyuncular bunu görmek ister. Tabii ki maçtan sonra herkesin bizi tebrik etmesinden gurur duyduk. Ben de sana bir şey sorayım. ‘Sen de Fenerbahçelisin. Senin sonuç hakkında fikrin ne?’

3 kişi kalmış takımla bu sonuç bir mucize mi?



F.Bahçe taraftarı olarak sonuçtan çok memnunum. Büyük bir takım gördüm. Rus takımı biraz köylü gözüküyordu. Bizimkiler ise gerçek Avrupalı görüntüsündeydi. Ama ilk yarıdaki sonuçtan sonra çok umutsuzdum. Bir ara ‘ikinci yarıyı salondan seyretmeyeyim’ diye bile düşündüm.“Eminim bir çok insan bu duyguyu taşımıştır ama basketbol farklı bir spor. Başkaları için mucize olan bazı şeyler bize göre oyunun akışı.”



Final öncesi bir şeyler hissetti mi?



- SporX internet sitesinde okuduğum bir röportajda maçta neler olacağını, maçın nasıl gideceğini önceden hissederim diyordunuz. Final Four’dan önceki hisleriniz nelerdi?



“Kendi seviyemizde oynadığımız takdirde şampiyon olma ihtimalimiz vardı. İlk yarıda iyi oynamadık. İkinci çeyrekte bir dönem savunma ve hücumumuz çok kötüydü ama sonra oyuncuların dönüşü mükemmeldi"

Final sonrası ilk idmanda oyuncularına neler dedi?



“Pazar akşamı finali oynadık, salı akşamı oyunculara mesajım şuydu: “Geçmiş geçmişte kaldı, şimdi şu ana ve geleceğe bakalım. Sadece sporda ve basketbolda değil hayattaki her şey için geçerli bir şey var. Geçmiş geçmişte kalır. Bazen iyi anılar, bazen kötü anılar olur ama gelecek hakkında düşünmeniz gerekir.”



İYİ BİR ‘BALIK’ OLARAK OBRADOVİC



BALIK BURCU: 20 Şubat-21 Mart



9 Mart 1960 günü Eski Yugoslavya’nın Cacak şehrinde doğdu. Basketbol kariyerine aynı şehirin takımı Barac Cacak’ta başladı. 1984’de Partizan’da oynamaya başladı ve yükseldi.





Balık burcunun özellikleri ise şöyle:



- Sabırlı, eli açık ve duyarlıdırlar...



- Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar.



- Sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken, herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini kurarlar.



- Kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yatar.



- Duygusal kırıklıklar pes etmelerine yetmez ve bir sürü yarım kalmış aşkıyla birlikte bir dolu anlatılacak anılarıyla yaşamını tamamlar.