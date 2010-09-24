-FENERBAHÇE KOCAMAN'A DESTEĞİNİ YİNELEDİ İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Real Madrid takımının eski teknik direktörü Juande Ramos'un transfer edileceğine dair çalışmalar yapıldığına yönelik bugün bazı gazetelerde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Real Madrid'in eski teknik direktörü Ramos'u transfer etmek üzere çalışmalar yürüttüğümüz iddia edilmektedir. Söz konusu haber, kaynağı her kim ya da hangi medya kuruluşu olursa olsun tamamen uydurma ve yalandır. Bu haber tarafımızca sportif direktörümüz ve teknik direktörümüz ve camiamızın önemli bir değeri olan Sayın Aykut Kocaman'a ve kulübümüze hakaret niteliğindedir. Daha düne kadar 'Türk takımlarını Türk hocaların çalıştırması gerekir' diye nutuklar atan Türk basının bugün Sayın Kocaman'a ve kendisini bu göreve getiren yönetimimize destek olmak yerine takındığı bu tavrı anlamak mümkün değildir. Ancak şunun net olarak bilinmesi gerekmektedir, Fenerbahçe Kulübü'nün sportif direktörü ve teknik sorumlusu Sayın Aykut Kocaman'dır. Kendisinin görevden alınması ya da görevi bırakması, yerine alternatiflerin aranması asla ve asla söz konusu değildir. Yapılan bu haberler yalan olmanın yanında saygısızlıktır ve ayıptır.''