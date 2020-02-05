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Spor

Fenerbahçe, Kırklareli'de yarı final avantajını kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti

05 Şubat 2020 15:50

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe Kırklareli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı lacivertliler, karşılaşmadan 0-3'lık galibiyetle ayrıldı. 

Karşılaşmanın önemli anları

32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada Mevlüt Erdinç'in şık plasesiyle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

57. dakikada İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.

62. dakikada devre arası transferi Simon Falette oyuna girdi ve bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk dakikalarını aldı.

65. dakikada Mevlüt Erdinç, hat-trick'ini tamamlayan golü atıp takımını 4-0 öne geçirdi ama gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

 

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