Fenerbahçe, Kim Min Jae için teklifleri dinleyecek; hedef en az 20 milyon Euro

Fenerbahçe, sözleşmesinde 23 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan başarılı savunmacı Kim Min Jae'yi en az 20 milyon Euro’ya satmanın planlarını yapıyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Güney Koreli stoperin menajeri İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetimle görüşecek olan RX-Brothers şirketinin temsilcisi, teklifleri iletecek. En ciddi talibin İtalya'dan Napoli olduğu öğrenildi. Devre arasında kesinlikte oyuncusunu satmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda resmi görüşmelere başlayacak.

Güney Kore Milli Takımı'nda bulunan 25 yaşındaki stoper, “Gelen teklifler cazip olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum” dedi.