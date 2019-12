-FENERBAHÇE KIL PAYI KAYBETTİ KAUNAS (A.A) - 16.02.2011 - Fenerbahçe Ülker, Basketbol THY Avrupa Ligi 2. Tur (Top 16) (H) Grubu'ndaki 4. maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına, normal süresi 69-69 berabere biten maçta ilk uzatma devresi sonunda 85-84 yenildi. İkinci turda ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-70 yenen, ikinci maçında Power Electronics Valencia'yı 75-73 ve 3. maçında Zalgiris Kaunas'ı 80-72 yenen Fenerbahçe Ülker, 4. maçında Zalgiris Kaunas deplasmanında (H) Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk periyodu genelde dengeli bir mücadeleye sahne olurken ev sahibi ekip ilk çeyreği 15-11 önde geçti. Maçın ikinci periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Preldzic ile etkili olduğu bu bölümde Kinsey'in de skora katkısıyla 14. dakikada bu oyuncusuyla üst üste bulduğu sayılarla 22-18'lik üstünlük yakaladı. Skorda daha sonra geriye düşen Fenerbahçe Ülker mücadeleyi son ana kadar bırakmayarak son saniyede Oğuz'un basketiyle devreyi 31-30 önde tamamladı. İlk periyotta rakip potaya 11, ikinci periyotta da 20 sayı gönderen sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda Ömer 7, Kinsey 6 ve Preldzic 5 sayıyla oynadı. Büyük bölümünde dengede giden mücadelede 28. dakikadan itibaren skor üstünlüğünü eline geçirerek farkı açmaya çalışan Zalgiris Kaunas karşısında Lavrinovic ve May'in sayılarıyla 29. dakikada 44-44 eşitliği sağlayan Fenerbahçe Ülker, aynı dakikada Preldzic'in 3'lüğüyle 47-44'lük üstünlük sağladı. Bitime 40 saniye kala Lavrinovic önce bir faul ardından da aldığı teknik faul sonrası 5 faule ulaşarak oyun dışında kalırken, Zalgiris Kaunas teknik faul atışlarından bulduğu sayılarla skoru 47-47 eşitledi. Maçın 3. periyodu iki ekibin karşılıklı bulduğu sayılarla 49-49 berabere geçildi. Son periyoda iyi giren Fenerbahçe Ülker, May, Ömer ve Preldzic'in sayılarıyla 33. dakikada 56-51 öne geçti. Son dakikaya 66-65 önde giren sarı-lacivertli ekip karşısında, ev sahibi ekip Jankunas'ın faul atışlarından kazandırdığı sayılarla bitime 57 saniye kala 67-66 öne geçti. Son saniyelerde büyük bir çekişme yaşanırken, May'in pota altında bulduğu basket ve faul atışından kazandırdığıyla Fenerbahçe Ülker 46 saniye kala 69-67 öne geçti. Zalgiris Kaunas, Kalnietis'in sayısıyla 69-69 eşitliği yakalarken maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı. İlk uzatma devresinde son saniyelerde Preldzic'in attığı basketin (85-84) ardından masa hakemleri süreyi durdurmadığı için maç kısa bir süre durdu ve hakemler görüntüyü inceleyerek oyunu 1.8 saniyeden yeniden başlattı. Zalgiris Kaunas, Delininkaitis ile kullandığı iki faul atışını da sayıya çeviremedi. Bitime 1.8 saniye kala May'in uzak mesafeden atışı skoru değiştirmeyince Fenerbahçe Ülker maçı 85-84 kaybetti. -GRİP OLAN UKİC KADRODA YER ALMADI- Fenerbahçe Ülker'de gribal enfeksiyon geçiren Ukic, Zalgiris Kaunas deplasmanında kadroda yer alamadı. Ukic'in dün gece ateşinin çıktığı, tedavisine başlandığı, ancak maça yetiştirilemediği ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibin önemli oyuncusu, Zalgiris Kaunas karşısında hastalığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Salon: S. Darius and S. Girenas Hakemler: Christos Christodoulou x (Yunanistan), Borys Ryzhyk x (Ukrayna), Matej Boltauzer x (Slovenya) Zalgiris Kaunas: Brown xx 6, Pocius xxx 13, Kalnietis xx 7, Kuzminskas x 2, Watson xx 4, Klimavicius xx 9, Marjanovic xx 5, Capin x, Delininkaitis xxx 13, Jankunas xx 5, Collins xx 9, Plaisted xxx 12 Fenerbahçe Ülker: Ömer xxx 23, Jasikevicius x 2, Tomas x 3, Kaya x 4, Lavrinovic xx 8, Kinsey xx 8, Oğuz xxx 10, Preldzic xxx 19, May xx 7 1. Periyot: 15-11 Devre: 30-31 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. Periyot: 49-49 Normal Süre: 69-69 5 Faulle Çıkanlar: 29.20 Lavrinovic, 36.37 Kaya (Fenerbahçe Ülker)