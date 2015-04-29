Fenerbahçe, Kenan Evren Lisesi arazisini alamayacak

Yıllardır kulübe devredilmesi için uğraşılan Kenan Evren Lisesi'nin arazisi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir görüşme yapan Fenerbahçe Kulübü, olumsuz yanıt aldı.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanında kalan liseyi teslim alabilmek için bugüne dek 60 milyon lira harcayıp 3 okul ve 1 spor salonu yaptıran sarı lacivertli yönetimde büyük öfke var. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım cuma günü konuyla ilgili basın toplantısı yapacak..

Fenerbahçeliler 1 yıldır Bakanlık'tan randevu alamıyordu

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter Mahmut Uslu, asbaşkanlar Mithat Yenigün, Nihat Özbağı ve Şekip Mosturoğlu, yaklaşık 1 yıldır randevu alamadıkları Bakan Avcı'yı bugün Ankara'da ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'yla yaptığı görüşmede, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin arazisini Fenerbahçe'ye teslim edemeyeceklerini bildirdi

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, arazinin tahsisine karşılık devletin kendilerinden talep ettiği 3 okul ve 1 spor salonunu yaptıklarını ve Maliye Bakanlığı'ndan da gerekli izinleri aldıklarını belirtip, okulun kendilerine teslim edilmesini istediler. Ancak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kararlarının olumsuz olduğunu belirtti ve okulun teslim edilmeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe 60 milyon lira harcadı

Bu cevap üzerine sarı lacivertli yönetimde büyük bir tepki oluştu. Yaptırılan 3 okul ve 1 spor salonu için yaklaşık 60 milyon TL harcayan yöneticiler, gergin bir şekilde bakanlıktan ayrıldı.

Bakanlığa yaptıkları ziyaret hakkında açıklama yapan Mahmut Uslu'nun suratının asık olduğu görüldü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan genel sekreter Mahmut Uslu, "Geldik toplantıya, bu konularla ilgili sonra görüşeceğiz. Çok geniş bir açıklama yapacağız" dedi.

Cuma günü kulüpten açıklama gelecek

Uslu'nun sözünü ettiği geniş çaplı açıklamanın cuma günü yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cuma günü basın toplantısı düzenleyerek, Kenan Evren Lisesi arazisi ile ilgili yaşanan süreci belgeleriyle anlatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı ziyaret hakkında herhangi bir bilginin olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin arazisini almak için yıllardır uğraşıyor. Sarı lacivertliler buraya dev bir alışveriş merkezi yapmayı planlıyor.