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Spor

Fenerbahçe kazandı ama

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, İtalya'nın Lube Banca Marche takımını 3-2 yendi ama ilk maçı 3-0 kaybettiği için elendi

20 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında, İtalya'nın Lube Banca Marche takımını 3-2 yendi. İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, elendi.

FENERBAHÇE: 3 - LUBE BANCA MARCHE: 2
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Bela Hobor (Macaristan), Dejan Jovanovic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Grbic, Barış, Arslan, Coskovic, Fatih, Billings (Serkan, Hakan, Emre,Burak)
Lube Banca Marche: Vermiglio, Saraceni, Santana, Omrcen, Swiderski, Lebl (Corsano, Bartoletti, Corsano, Snippe, Monopoli, Podrascanin)
Setler: (19-25, 27-29, 25-16, 25-23, 15-13)
Süre: 112 dakika (20, 29, 23, 25, 15)

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