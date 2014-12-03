Fenerbahçe, Kayserispor'a boyun eğdi: 1-2

Türkiye Kupası E Grubu'nda ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor, geriye düştüğü maçı 89'da Simic'in golüyle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin golü 31’de Caner Koca’dan geldi. Kayserispor ise 39’da Turgut Doğan Şahin ile cevap verdi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren gol 89'da Simic'ten geldi.



Kadıköy’de oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. Fenerbahçe, genç oyunculardan ağırlıklı bir kadroyla maça başladı.



İlk anlarda ev sahibi daha iyi bir görüntü çizdi. 31’de Caner Koca sarı lacivertlileri öne geçirmeyi başardı. Golden sonra baskı kuran Kayserispor beraberliği çok geçmeden yakaladı. 39’da Turgut Doğan Şahin’in fileleri havalandırmasıyla skora denge geldi.



İlk 45 dakika karşılıklı gollerle geçildi.



İkinci yarının başında Fenerbahçe toparlanmış bir görüntü çizdi. Üst üste yapılan oyuncu değişiklikleriyle mücadele orta sahada geçmeye başladı. İki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Yağan yağmurla beraber oyuncuların temposu da düştü. Son anlarda kullanılan serbest vuruşta arka direkte Simic fileleri havalandırınca Kayserispor, 2-1'lik galibiyetle üç puan alan takım oldu.



Grupta ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Bayburt Grup Özel İdare’ye konuk olacak. Kayserispor ise Altınordu’yu ağırlayacak.