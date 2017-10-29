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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

29 Ekim 2017 22:31

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Kayserispor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçeli oyuncular, antrenman öncesi sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı.
Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan saro-lacivertliler kampa girdi.

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