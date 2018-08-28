Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hücum varyasyonlarının ardından, antrenman çift kale maçla noktalandı.

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