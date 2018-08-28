T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

28 Ağustos 2018 17:01

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hücum varyasyonlarının ardından, antrenman çift kale maçla noktalandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigKayserisporCan Bartu TesisleriTeknikPhillip CocuKoşuHücumFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24