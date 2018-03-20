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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı 

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı

20 Mart 2018 22:18

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenman, saat 17.00\'de başladı. Milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, dayanıklılık koşusu ile başladı. Koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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Toto Süper LigKayserisporFenerbahçeTeknikAykut KocamanCan Bartu TesisleriMilliKoordinasyonAntrenmanFOTOĞRAFLI

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