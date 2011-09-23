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Fenerbahçe Kayseri'de rekor tazeledi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında deplasmanda Kayserispor'u 1-0'lık...

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında deplasmanda Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle deplasmanda üst üste 11. galibiyetini aldı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren olü 6. dakikada Caner Erkin kaydetti. 

Tek kurşunla 11. zafereSarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kayserispor ise evinde Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki golünü kaydeden Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın bu sezon gol atan ilk Türk oyuncusu oldu.


TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayserispor taraftarı ilgi göstermedi. Ligin 4. maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor'u yaklaşık 10 bin taraftarı desteklerken, tribünlerin büyük bölümünün boş kaldığı gözlendi. Fenerbahçe'yi ise Kayseri ve çeşitli illerden gelen yaklaşık 2 bin taraftarı destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı. Maçın güvenliğini 800 polis ile 400 özel güvenlik görevlisi sağlıyor.


4. HAFTA PROGRAMI

24 Eylül Cumartesi:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor (Tevfik Sırrı Gür)
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)
20.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



25 Eylül Pazar:
17.30 Sivasspor-Bursaspor (Sivas 4 Eylül)
17.30 Orduspor-Samsunspor (Ordu 19 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor (Fiyapı İnönü)
20.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Ankara 19 Mayıs)

26 Eylül Pazartesi:   
20.00 Galatasaray-Eskişehirspor (Türk Telekom Arena


Stat: Kadir Has
Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, İsmail Şencan xxx, Serdar Akçer xxx
Kayserispor: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren x, Zurab x, Amrabat xx, Santana x, Nunez x, Sefa xx (Dk. 86 Nadir x), Hasan x (Dk. 66 Gökhan Ünal x), Engin x (Dk. 66 Abdullah x), Pekarık x
Fenerbahçe: Volkan xx, Ziegler x, Yobo xx, Alex xx (Dk. 78 Sezer x), Gökay x, Bienvenu xx, Özer xx, Baroni xx, Fabio x, Orhan x (Dk. 84 Bekir x), Caner xxx (Dk. 89 Uğur ?)
Sarı kartlar: Dk. 41 Eren, Dk. 55 Zurab, Dk. 90 2 Santana (Kayserispor), Dk. 55 Orhan, Dk. 88 Volkan (Fenerbahçe)
Gol: Dk. 6 Caner (Fenerbahçe)

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