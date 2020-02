Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kayserispor\'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Geride kalan maçlarda Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig\'de 25 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 15\'inde galip gelirken, 5 mücadele beraberlikle, 5 karşılaşma ise Kayserispor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi Kayserispor ligde 41 puanla 6\'cı sırada bulunurken, sarı-lacivertliler 48 puanla 4\'üncü sırada yer alıyor. Ligde geride kalan mücadelelerden 13\'ündü galip gelen Fenerbahçe, Kayserispor maçını da kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, kalan 8 haftada takımının mağlubiyet yaşamaması ve şampiyonluk yolunda yara almaması için hafta başında takımın tecrübeli isimlerine de görevler verdi. Tecrübeli teknik adam, takımda birlik olması gerektiğini ve bu şekilde istedikleri yere gelebileceklerini dile getirdi.

Ligin 23\'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, hafta içi yapılan idmanlarda yer alarak çalışmalarına başladı.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı devam eden Janssen de dünkü idmanda yer aldı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın Kayserispor karşısına şu 11\'le çıkması bekleniyor: \"Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao\"

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 2017-18 sezonunda oynadığı 21 deplasman maçından sadece 2 kez mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan deplasman maçlarından 11\'inde galip gelen sarı-lacivertli ekip, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılarak bu sezon ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

KAYSERİSPOR 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında sahadan 3 maçtır yenilgisiz ayrılıyor. Geride kalan 3 maçın 1\'inden galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 2 karşılaşmada beraberlik elde etti ve toplamda bulduğu 10 golle sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

NEUSTADTER, \"ŞU AN BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KARŞILAŞMA\"

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe dün öğle yemeğinde yöneticiler ile bir araya geldi.

Kandilli\'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Sıcak ve samimi ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Milli maçlar sebebiyle Rusya milli takım kadrosunda bulunan Neustadter, \"Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon\" dedi.

Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, \"Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor\" şeklinde konuştu.