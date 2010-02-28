Fenerbahçe kayıplarda...

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Hafta içinde Lille'e elenerek Avrupa Kupaları'na veda eden ve Şubat ayındaki krizi tavan yapan Fenerbahçe, ligde aradığı morali bulmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısına çıktı.Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında futbol adına tatmin edici bir oyun yoktu. Orta saha mücadelesi içinde kısır döngüye dolanan maça hareketi Belediye'nin güzel golü getirdi. Selçuk'un orta sahada kaptırdığı topu, Ali Güzeldal savunmanın arasından İskender'in önüne salarken, kalesini terkeden Volkan’ı da çalımlayan İskender takımını öne geçirdi:1-0.Pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe, ilk yarının sonunda Deniz'in ayağından topu ağlarla buluştursa da, Andre Santos'un kaleciyi engellediğine hükmeden yardımcı hakem Orkun Ateş, golü iptal etti.İkinci yarıya rüzgarı da arkasına alan Fenerbahçe baskılı başladı. Rakibi yarı sahasına hapseden sarı-lacivertliler gole kaptanıyla ulaştı. Gökhan Gönül’ün ortasını voleyle karışık, hem de sağ ayağıyla Hasagic’in uzanamayacağı yere gönderen Alex eşitliği sağladı: 1-1.Golden sonra tempo tekrar düştü. Golün şokunu çabuk atlatan Belediye, savunmasını öne çıkarınca Fenerbahçe yine pozisyon kısırlığına girdi. 78’de Alex’in Mahmut’a yaptığı hareketi Fırat Aydınus direkt kırmızı kartla cezalandırdı. Brezilyalı’nın Türkiye’deki ilk kırmızı kartının ardından sarı-lacivertliler iyice bocalamaya başladı. Topu tamamen hakimiyetine alan İstanbul BB. 82’de yine İskender’le öne geçti: 2-1.Fenerbahçe’de bir şeyler olduğu artık su götürmüyor. İlk yarının sonundaki düşüşü çok andıran bu gidiş, ligin boyu kısaldıkça telafiye imkan tanımaz. Sanırım onlar için tek iyimser yön, hiç galibiyet alamadıkları ve 3. sıraya geriledikleri şubat ayının artık son bulması.