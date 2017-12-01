Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya bileniyor

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.