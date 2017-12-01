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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya bileniyor

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

01 Aralık 2017 21:17

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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