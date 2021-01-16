Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yöneten Ümit Öztürk ve VAR hakemi Erkan Özdamar bu haftaki görevlerinden alındı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakem kadrosunda değişikliğe gitti. Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Erkan Özdamar, görevlerinden alındı.



Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesini Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanmıştı. Türkiye Kupası maçlarının ardından Özdamar'ın performansını yeterli bulmayan MHK, Antalya'daki maça Ali Palabıyık'ı atadı.

Erkan Özdamar, görevden alındığını Antalya'da konaklayacağı otele yerleştikten sonra öğrendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara arasında yaşanan pozisyon sonrasında verilen kararlara sarı-lacivertlilerden tepki gelmişti.

Pozisyonda hakem Ümit Öztürk yalnızca Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterirken Aytaç Kara için VAR incelemesi yapılmaması gündem olmuştu.



Fenerbahçe'nin resmi sitesinde ise karşılaşmanın VAR hakemi Erdan Özdamar ile ilgili sert bir açıklama yayınlanmıştı.