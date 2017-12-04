T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında rekor kırdı

Fenerbahçeli oyuncular Kasımpaşa ceza sahasında toplam 39 kez topla buluştu

04 Aralık 2017 01:00

Kasımpaşa maçına santrforsuz çıkan Fenerbahçe, hem dört gol buldu hem de ceza sahası içinde 39 kez topla buluşarak, rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.

Fenerbahçe, Janssen'in cezası Fernandao ve Soldado'nun sakatlıkları ve Van Persie'nin hazır olmaması nedeniyle santrforsuz çıktığı Kasımpaşa maçında bir rekora imza attı.

Opta verilerine göre sarı lacivertliler, dört gol bulduğu maçta bu sezon Süper Lig'de rakip ceza alanında en çok topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçeli oyuncular Kasımpaşa ceza sahasında toplam 39 kez topla buluştu.

ETİKETLER

FenerbahçeKasımpaşaSüper LigGalibiyetRekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24