Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Kasımpaşa\'nın konuğu olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

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