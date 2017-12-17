Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı 

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın Kardemir Karabükspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.