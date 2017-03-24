Fenerbahçe kararını verdi; Advocaat sezonu tamamlayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın sezonu tamamlaması kararı verildi. Bir süredir kulislerde Atiker Konyaspor maçının ardından "Sezon sonunda emekli oluyorum" açıklaması yapan deneyimli çalıştırıcının görevine son verileceği, gelecek sezon yerine Aykut Kocaman'ın geleceği konuşuluyordu.

NTV'nin aktardığına göre, Fenerbahçe Klubü Başkanı Aziz Yıldırım sezon sonuna kadar teknik direktör değişikliği yapmayı düşünmüyor. Sezon içinde teknik direktör değişimine sıcak bakmayan başkan Yıldırım, Advocaat'ın sezonu tamamlamasına karar verdi.

Diğer milli maç aralarında olduğu gibi ülkesine giden Advocaat'ın yeni haftada takımın başına dönmesi bekleniyor.