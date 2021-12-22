Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük'ü yenemedi

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fatih Karagümrük'ün 38. dakikada 9 kişi kaldığı karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekip, teknik sorumlu Zeki Murat Göle ile sahaya çıktı.

29. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe, 64. dakikada Serdar Dursun ile golü bulsa da geçerli sayılmadı. Novak'ın sol kanattan ortasında Serdar Dursun arka direkte kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Ancak hakem, Serdar'ın Zukanovic'e kafa vuruşunu yapmadan önce faul yaptığını belirledi.

9 kişilik rakibi karşısında maçın son anına kadar rakibi üstünde baskı kuran Fenerbahçe, aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe bu sonucun ardından 29 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük ise 26 puanla 9. sırada yer aldı.