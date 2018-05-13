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Spor

Fenerbahçe, Karabükspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

13 Mayıs 2018 21:21

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 15.00\'te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde karayoluyla Karabük\'e hareket edecek

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