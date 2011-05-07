-FENERBAHÇE KARABÜK'E 3 PUAN İÇİN GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak lider Fenerbahçe, Karabük'e gitti. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın kafile başkanlığında Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden 2 otobüsle ayrılan sarı-lacivertliler, karayoluyla Karabük'e hareket etti. Teknik direktör Aykut Kocaman, Karabük kafilesinde 3'ü kaleci olmak üzere toplam 20 futbolcuya yer verdi. Tedavisi devam eden Issiar Dia, kadroya alınmazken, Özer Hurmacı, Bilica, genç oyuncular Ertuğrul Taşkıran, Okan Alkan, Hasan Erbey, Berk Elitez de İstanbul'da kaldı. Karabük kafilesinde yer alan futbolcular, şunlar: Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Diego Lugano, Bekir İrtegün, Andre Santos, Caner Erkin, Gökay İravul, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Uğur Boral, Alex de Souza, Miroslav Stoch, Daniel Güiza, Semih Şentürk, Mamadou Niang. -MUHTEMEL 11- Teknik direktör Kocaman'ın, Kardemir Karabükspor maçında sakatlığı geçen Niang'a forvette yer verip, yabancı sınırlaması nedeniyle orta sahada da Cristian'ın yerine Selçuk'u oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i şöyle: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Stoch, Alex, Niang. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.