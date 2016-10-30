Fenerbahçe, Karabük karşısında seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Karabükspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor takımları arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Lig TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, uzun süren kötü gidişe geçen hafta Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle dur demişti. Sarı lacivertliler bu akşam da kazanarak Süper Lig'de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: V.Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Volkan Şen, Van Persie, Emenike

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Gaman, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Poko, Serdar, Tanase, Yatabare

17. randevu

Hürriyet'teki habere göre, Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bu akşam 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 16 maçtan 11'ini Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir maç da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertlilerin 33 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Taraflar ligde en son 2014-2015 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe; İstanbul'da 3-2, Karabük'te de 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Fener'de 3 eksik



Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jose Fernandao, Gregory van der Wiel ve Ozan Tufan bu akşamki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Topal sınırda

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 sarı kart gören Mehmet, Kardemir Karabükspor karşısında da sarı kartla cezalandırılması durumunda gelecek hafta Akhisar Belediyespor deplasmanında oynayamayacak.