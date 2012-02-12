Fenerbahçe, Karabük deplasmanında 3 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. Kardemir Karabükspor, Cernat ve Birol'un attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe 68. dakikada Alex ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, son haftaların formda takımı Kardemir Karabükspor’a konuk oldu.



Kardemir Karabükspor, ilk yarının son dakikalarında Cernat ve Birol’un attığı gollerle Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler 68. dakikada Alex ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe bu sonuçla 51 puanda kalırken, Kardemir Karabükspor da puanını 28’e yükseltti.



Kardemir Karabükspor sahaya Tomic, Birol, Cernat, Seric, İlhan Parlak, Mabiala, Mehmet Yıldız, Hakan Söyler, Jahic, Ragued ve Uğur ilk 11’i ile çıktı. Konuk Fenerbahçe ise, Volkan Demirel, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian Baroni, Caner Erkin, Stoch, Alex ve Sow ilk 11’i ile sahada yer aldı.



Geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, maça etkili başladı. Kardemir Karabükspor başlama düdüğüyle birlikte kendi sahasına çekilirken, sarı lacivertliler oyunu rakip sahaya yıktı. Sow’la ev sahibi takımın kalesinde zaman zaman etkili olan sarı lacivertliler, son vuruşlarda başarılı olamadı.



İlk yarının son bölümünde Kardemir Karabükspor sarı lacivertlilerin kalesine daha fazla gelmeye başladı. Ev sahibi takım, 45. dakikada Stoch’un savunmada yaptığı büyük hatayı değerlendirerek 1-0 öne geçti.



Fenerbahçe savunmasında Stoch topu kendi kalesine doğru gönderdi. Slovak futbolcu topu Cernat’ın önüne bıraktı. Cernat da düzgün bir vuruşla topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Fenerbahçe yediği golün şokunu üzerinden atamadan Kardemir Karabükspor farkı 2’ye çıkardı. 45 artı 2. dakikada ev sahibi takımda sahneye çıkan Birol Hikmet, kaleci Volkan’ı mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.



Rakip sahada Serdar Kesimal büyük bir hata yaptı. Mehmet Yıldız’ın pasıyla birlikte topla buluşan Birol, golünü kaydetti: 2-0. İlk yarıda başka gol olmazken, Kardemir Karabükspor soyunma odasına 2-0’lık skorla üstün gitti.



İkinci devreye Fenerbahçe daha etkili başladı. Sahadan puansız ayrılmak istemeyen sarı lacivertliler, kaptan Alex ile rakip kalede önemli yakaldı, ancak ilk dakikalarda kaleci Tomic’i geçmeyi başaramadı.



Skor avantajını korumak isteyen Kardemir Karabükspor ise ikinci yarıya daha kontrollü bir oyun sergileyerek başladı. Kendi sahasına çekilen ev sahibi takım, kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde pozisyon aradı.



Fenerbahçe aradığı golü 67. dakikada kaptan Alex ile buldu. Sarı lacivertliler, 66. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruş için topun başına geçen Alex, düzgün bir vuruşla topu Kardemir Karabükspor ağalarına gönderdi: 2-1.



Bu golden sadece 1 dakika sonra Fenerbahçe penaltı vuruşu kazandı. 68. dakikada Jahic’in ceza sahası içinde Stoch’un pasını elle kestiğini belirten hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Alex’in penaltı vuruşunda top direkten döndü ve sarı lacivertliler beraberlik şansını kullanamadı.



Kalan sürede iki takım da rakip kalede önemli fırsatlar yakalamasına rağmen skoru değiştiremedi ve Kardemir Karabükspor ilk yarıda bulduğu gollerle sarı lacivertlileri 2-1 mağlup etti.