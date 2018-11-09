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Spor

Fenerbahçe Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'dan örnek davranış

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, Koray Şener'in evine ailesini ziyarete gitti

09 Kasım 2018 21:54

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, Koray Şener\'in evine ailesini ziyarete gitti.
Sarı lacivertli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig\'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener\'in evinde ailesini ziyaret etti. 
Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener\'in Kocaeli\'ndeki cenazesinden önce Ülker Stadı\'nda anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener\'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı. 
Öte yandan Ali Koç ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.  

(FOTOĞRAFLI)
 

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