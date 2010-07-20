-FENERBAHÇE KAPTANI ALEX'TEN DÜZELTME VE ÖZÜR MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımının kaptanı Brezilyalı Alex, kişisel internet sitesindeki yazısında yer alan ''İtiraf etmem gerekirse bu dostluk maçını anlamadım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dostluk yok ki'' ifadelerinin bir çeviri hatası olduğunu belirterek, özür diledi. Kişisel internet sitesinde Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık çalışmalarını değerlendiren Alex, yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak hazırlık maçı için ilk olarak ''İtiraf etmem gerekirse bu dostluk maçını anlamadım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dostluk yok ki'' ifadesini kullanırken, daha sonra bunun bir çeviri hatası olduğunu belirtti. Alex, yayımladığı düzeltmede, ''Büyük bir karmaşaya yol açan son köşe yazımdaki bir sözün kötü çevrilerek yanlış anlaşılmasından dolayı özür dilerim. İki takımın tarihine ve rekabetine bakıldığında, hazırlık döneminde asla bir dostluk maçı oynayabileceklerini düşünemediğini söylemek istemiştim. Teşekkür ederim ve beni anlamalarını umarım'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Alex, söz konusu köşe yazısında sezon öncesi hazırlığı değerlendirirken, ''Birinci haftadaki çalışmalarımızı sona erdirdik. İyi antrenmanlar yaptık ve sonuçları kötü olan dostluk maçları oynadık. En iyi ve en hızlı şekilde, fizik ve teknik düzeyimizi yükseltmek için herkes maksimum bir çalışma gösterdi. Ayrıca bu dönemde teknik direktörümüzün bizden istediklerini anlamaya çalıştık'' ifadelerini kullandı. Antrenmandaki performanslarını, hazırlık maçlarına yansıtamadıklarını belirten Alex, hazırlık maçlarındaki sonuçlardan değil, yapılan hatalardan endişe duyduğunu ifade etti. En kısa zamanda teknik direktörün düzelteceği bazı noktaların bulunduğunu söyleyen Fenerbahçeli futbolcu, yeni bir çalışma felsefesiyle başladıkları sezon hazırlıkları öncesinde bu tip olayların normal olduğunu, ancak 28 Temmuz Çarşamba günü Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys'a karşı yapacakları maçta özürlerin sona ereceğini kaydetti. Alex, takımda düzeltilmesi gereken çok fazla şeyin olduğunu, yapılan antrenmanların da buna yaradığını kaydetti.