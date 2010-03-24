T24 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manisaspor'un 2-0'la geçti. Bu galibiyetle 27 yıldır kupayı kaldıramayan Fenerbahçe bu sonuçla ilk finalist oldu.



Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynana Fenerbahçe-Manisaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması maçının kaleme alan NTV Spor'dan Mert Aydın'ın "Fenerbahçe kapıyı araladı" (24 Mart 2010) başlıklı analizi şöyle:



Fenerbahçe kapıyı araladı



Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Manisaspor'u Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçerek final için büyük bir avantaj yakaladı.



Fenerbahçe taraftarı, bu sezon özellikle Bursaspor’la oynanan lig maçında sınıfta kalmıştı. Kazanılan maç, taraftar şımarıklığına kurban gitmişti. Ama Manisaspor maçı öncesinde aynı taraftar grubunun yaptığına şapka çıkarmaktan başka yapacak bir şey yok. Aslında yaşanan İngiltere’de hep önümüze çıkıyor. Bizde yaşanması şaşırtıyor. Özhan Canaydın’ın yaşamını adadığı kulüp Galatasaray.



Ezeli rakibinin vefat eden eski başkanını ayakta alkışlayan bu taraftar grubu tüyleri diken diken etti. Ama şunu ekleyelim. Övgüde aslan payı Fenerbahçe yönetiminin. Canaydın’ın vefat haberi geldiği andan itibaren öyle sağduyulu ve candan davrandılar ki taraftarı da etkilediler.



Maça dönelim. Derbiye 3 gün kala kupa maçına çıkıyor Fenerbahçe. Bir yandan derbi bir yandan da 27 yıldır devam eden kupa çilesi, Daum’u zorluyor. Öyle takımı dinlendirme lüksü yok. Sağlamlar sahada. Manisaspor ise tercihini ligden kullanmış görünüyor. Asların çoğu kulübede.



7. dakikada soldan geliyor Manisaspor. Simpson’ın ortası. Ön direğe koşu yapan Mehmet Nas. Hani iki takımın arasındaki son lig maçında oyuna girip karşılaşmanın akışını değiştiren adam. Kafası az farkla dışarı gidiyor.



Sonrasında temposu düşük bir mücadele. 25’te Emre’nin, görünen o ki derbiyi de etkileyecek şekilde sakatlanması, maçta haber değeri taşıyan tek olay. Belli ki kaleci Orkun da sıkılmış. Kendisine verilen geri pasa kötü vuruyor. Zaten Güiza’nın da aradığı göz bu. Topu ağlara göndermekte zorlanmıyor: 1-0.



Bir şok yaşıyor Manisaspor. 34’te bu şoku değerlendirmeye devam ediyor Fenerbahçe. Andre Santos’un soldan ortasında Emre’nin yerine giren Deivid rahatça vuruyor kafayı: 2-0. 42’de Manisa kontrasında Yiğit Gökoğlan soldan bomboş ceza alanına giriyor. Vuruşu dışarı gidiyor.



İkinci yarıda ne Manisaspor, Fenerbahçe savunmasını zorlayabiliyor ne de Fenerbahçe, rakibinin açıklarından kontralar bulabiliyor. Taraftarlar, maçla ilgilenmeyi bırakıyor. Akılları, fikirleri hafta sonunda. 79’da Kalabane, ikinci sarıdan atılınca hafta sonu Antalyaspor maçında oynamaz duruma geldi.



Bu maçın sonundan bir ana fikir çıkarmak zor. Belki Fenerbahçe’nin final kapısını araladığını söyleyebiliriz. O kadar. İki takımın da hafta sonu önemli maçları var. İkinci yarıda kafalar oraya gitti galiba.