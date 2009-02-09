Fenerbahçe kan kaybediyor



Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a bu sezonun 19. haftasında da aynı skorla mağlup oldu. Ligde son 3 maçtan sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertlilerin zirveyle arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.







Turkcell Süper Lig'de son 2 maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, 19. haftanın son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler ilk yarıda 10 kişi kalan rakibine 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı.



Olimpiyat Stadı'ndaki maça rüzgarı da arkasına alan İstanbul BB., çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada savunmanın arkasına sarkan İskender takımını 1-0 öne geçirirken, ev sahibi ekip kontrataklarda Adriano ve Barbosa ile farkı artırma şansları yakaladı.



Devrenin sonlarında rakip kalede baskı kuran Fenerbahçe, Güiza ve Deivid ile beraberlik şanslarını kullanamazken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Mahmut, 10 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyun dışında kaldı.



Yenik durumdaki Fenerbahçe'de, teknik direktör Luis Aragones, ikinci yarının başında Alex ve Güiza'yı alıp yerlerine Semih ve Kazım'ı sürerken, sarı-lacivertliler Kazım ile 2 kez gole yaklaştı. 10 kişi oynayan İstanbul BB. ise kontra akınlarda Efe ve İbrahim Akın ile tehlikeler yaratırken, 80. dakikada Tjikuzu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, son 6 maçında sadece bir galibiyet alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.



Bu arada maçın son anlarında İstanbul BB'den Tjikuzu ve Fenerbahçe'den Gökhan Gönül de kırmızı kart gördüler.



Ligde ikinci yarıya Trabzonspor ve Gaziantepspor beraberlikleriyle başlayan Fenerbahçe de, geçtiğimiz sezon aynı yerde aynı skorla mağlup olduğu rakibine bir kez daha boyun eğdi. Bu sezon deplasmanlarda oynadığı 9 maçta 4. yenilgisini alan sarı-lacivertli ekip, 19. haftayı 34 puanla lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde 5. sırada kapattı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - FENERBAHÇE: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali, Kus, Barbosa, Mahmut, Gökhan Süzen, İskender, Efe, Tjikuzu, Erman, Serhat, Adriano

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Deniz, Emre, Vederson, Alex, Güiza

Gol: Dk. 4 İskender (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Gökhan Gönül, Dk. 40 Volkan Demirel, Dk. 45 Güiza (Fenerbahçe), Dk. 36 Mahmut (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 44 Mahmut (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



4. dakikada Erman'ın arapasıyla savunmanın arkasında bir anda ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan İskender, kaleci Volkan Demirel'i de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0



23. dakikada orta alanda Erman'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Adriano'dan önce kaleci Volkan Demirel, ceza alanı dışına dek çıkarak, meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.



29. dakikada Erman'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Barbosa'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



35. dakikada ceza alanı dışından Alex'in kullandığı serbest atışta, ceza alanında Önder'in kafasından seken topa arka direkte Güiza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topa ceza alanında bu kez Lugano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



40. dakikada Alex'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Deivid'in yakın mesafeden şutunda, top kaleci Mehmet Ali'nin göğsünden döndü. Ceza alanında oluşan karambolde topa en son vuran Emre'nin rövaşatasında meşin yuvarlak autu boyladı.



44. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Mahmut, 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



45. dakikada Alex'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mehmet Ali üzerine gelen topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

