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Spor

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ İSTANBUL (A.A) 

18 Eylül 2010 23:11

-FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.  Sarı-lacivertli ekibin, Can Bartu Tesisleri'ndeki kampı, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın ardından başladı.  Koşu ve topsuz ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk çalışmasıyla devam ettiği, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.  Sakatlığı nedeniyle tedavisini ve çalışmalarını tesislerde sürdüren Uğur antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden kaleci Mert'in ve Yobo'nun, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştığı ifade edildi. Tedavisini ülkesi İspanya'da sürdüren Güiza da çalışmada bulunmadı.  Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından Beşiktaş maçı için kampa girdi. 

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