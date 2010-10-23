-FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sportif Direktör ve Teknik Sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcuların, 5'e 1 top kapma, kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Antrenmana, tedavisini ülkesinde sürdüren Daniel Güiza, sol ayağından Almanya'da ameliyat olan Özer Hurmacı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan oyuncular Gökay Iravul, Okan Alkan ve Berk Elitez ile tedavisi süren Selçuk Şahin'in katılmadığı ifade edildi. Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.