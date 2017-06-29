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Spor

Fenerbahçe Kamerunlu kaleciyle anlaştı!

Kamerunlu kaleci, milli forma ile 73 maça çıktı

29 Haziran 2017 17:26

35 yaşındaki eski milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme yenileyen ancak birinci kaleci olarak alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, İspanya'da Malaga forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'yle anlaştığı iddia edildi.

BeINSports'un haberine göre, kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, La Liga'da Malaga forması giyen Carlos Kameni ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. 

Kamerun formasıyla 73 maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, daha önce Fransa'da St. Etienne, Le Havre; İspanya'da Espanyol ve Malaga formalarını giydi.

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