Fenerbahçe Kamerunlu kaleciyle anlaştı!

35 yaşındaki eski milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme yenileyen ancak birinci kaleci olarak alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, İspanya'da Malaga forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'yle anlaştığı iddia edildi.

BeINSports'un haberine göre, kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, La Liga'da Malaga forması giyen Carlos Kameni ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kamerun formasıyla 73 maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, daha önce Fransa'da St. Etienne, Le Havre; İspanya'da Espanyol ve Malaga formalarını giydi.