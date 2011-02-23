-FENERBAHÇE KALECİSİ MERT'İN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kalecilerinden Mert Günok'un annesi Necmiye Günok vefat etti. Sarı-lacivertli futbolcunun annesinin yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü öğrenildi. Merhumenin cenazesinin yarın Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajında, ''Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Mert Günok'un annesi Nemciye Günok'un yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta oyuncumuz Mert Günok olmak üzere tüm Günok Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz'' denildi.