Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildi

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiğini açıkladı.

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile 19 Ocak'ta iptal edildiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.” (ANKA)