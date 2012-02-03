-Fenerbahçe kafilesini Beşiktaş taraftarları da karşıladı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak derbi öncesi, Samsunspor maçının ardından dün gece İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesine havalimanında sürpriz bir karşılama yapıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samsunspor ile deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği maçın ardından geç saatlerde İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesini, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takıma moral veren Fenerbahçe taraftarının yanı sıra, bir grup Beşiktaşlı taraftarın, üzerinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın resimlerinin yer aldığı büyük bir pankartla karşıladığı bildirildi. Yapılan açıklamada, alınan mağlubiyete rağmen takıma moral veren Fenerbahçe taraftarının yanı sıra bir grup Beşiktaş taraftarının da Fenerbahçeli futbolcuları, yöneticileri ve teknik heyeti sıcak bir şekilde karşıladığı ve siyah-beyazlıların açtıkları pankartla hafta sonu oynanacak derbi maçı öncesinde dostluk mesajları verdiği kaydedildi. Beşiktaşlı taraftarların açtıkları bildirilen pankartta, ''Beşiktaşlılık şampiyonluk değildir, kupa değildir. Beşiktaşlılık bir sevdadır, bir aşktır, bir duruştur. Yöneticilik, gençlerimize sahip çıkmaktır. Yöneticilik, sadece profesyonel futbol takımına para harcamak değildir. Yöneticilik, 9 branşta 2800 sporcuya hizmet edip isimlerini bile tek tek bilmektir. İşte o yüzden Süleyman Seba'yı, Aziz Yıldırım'ı seviyoruz ve özlüyoruz. Beşiktaşlılar'' ifadeleri yer aldı.