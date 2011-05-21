-FENERBAHÇE KAFİLESİ SİVAS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Lider Fenerbahçe, Sivasspor ile yarın oynayacağı Spor Toto Süper Lig son hafta maçı için Sivas'a gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonun belli olacağı bu önemli karşılaşma öncesi futbolcuları yalnız bırakmayıp Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı Sivas'a uğurladı. Taraftarlar, tesislerin önünde takım otobüsünün gelmesinin ardından meşaleler yakıp futbolculara yarınki önemli maç öncesi moral verdi. Bu arada, özel güvenlik görevlileri tesisin önünde önlem alarak taraftarları giriş kapısına yaklaştırmadı. Taraftarlar, giriş kapısının karşısındaki yola araçlarını park ederek takım otobüsünün çıkışını beklerken bir grup taraftar da havai fişek attı. Bir grup taraftar arabalarıyla takıma Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar eşlik etti. Havalimanında oyuncular ve teknik heyet içeri girerken taraftarlara imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Öte yandan, takım otobüsünde yer almayan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, daha önce havalimanına gelerek uçağa bindikleri bildirildi. Sarı-lacivertli yöneticilerden Ali Yıldırım, Nihat Özbağı ve Cihan Kamer'in takımdan ayrı Sivas'a gidecekleri öğrenildi. Fenerbahçe'de Güiza, Özer, Bilica ve İlhan kadroya alınmazken, Sivas'a götürülen 20 kişilik kadro şu futbolculardan oluştu: Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Diego Lugano, Bekir İrtegün, Andre Santos, Caner Erkin, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz, Gökay İravul, Uğur Boral, Miroslav Stoch, Mamadou Niang, Issiar Dia, Alex de Souza, Semih Şentürk.