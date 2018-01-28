Fenerbahçe kafilesi, Medical Park Stadı'na ulaştı

Muhammet KAÇAR - Fatih TURAN / TRABZON, (DHA)

Süper Lig\'de Trabzonspor\'la karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, konakladığı otelden çıkarak yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi. Sarı-lacivertliler için çok sayıda polis yol güzergâhı, köprü ve üst geçitlerde, sahil güvenliğe ait tekne ise stadın bitişiğindeki denizde güvenlik önlemi aldı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs saat 17:30 sıralarında Pelitli mevkiinde konakladığı otelden ayrıldı. Sarı-lacivertli kafile için karadeniz sahil yoluna çıkan tüm ara yollar trafiğe kapatıldı. Yol kenarları ve üst geçitlerde çok sayıda polis görev aldı. Konvoyun geçişi sırasında üst geçitlerde yaya geçişine de izin verilmedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve kameralı polis araçlarının da izlediği Fenerbahçe kafilesi bir olumsuzluk yaşanmadan stadyuma ulaştı. Kafilenin stada girişi sırasında sahil güvenliğe ait tekne de denizde güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

DEDEKTÖR KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Öte yandan polis ekipleri Medical Park Stadyumu\'nda maç öncesi kapsamlı bir güvenlik araması gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi konuk ekibin bulunacağı soyunma odalarında da detektör köpekler eşliğinde de arama yapıldı.

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