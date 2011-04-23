-FENERBAHÇE KAFİLESİ İZMİR'E GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e gitti. Hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam üzeri Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla İzmir'e hareket etti. Fenerbahçe'de Bucaspor maçının kadrosuna sarı kart cezalısı Mamadou Niang'ın yanı sıra sakatlıkları süren Selçuk Şahin ve Issiar Dia alınmadı. Bilica, İlhan Eker ve Okan Alkan da maç kadrosunda bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerin 19 kişilik Bucaspor kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Bekir İrtegün, Diego Lugano, Andre Santos, Caner Erkin, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Gökay İravul, Özer Hurmacı, Uğur Boral, Alex de Souza, Miroslav Stoch, Daniel Güiza, Semih Şentürk. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Bucaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.