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Spor

Fenerbahçe kafilesi Giresun'da

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi

31 Ocak 2018 00:17

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç özel uçakla İstanbul\'dan Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan kafile Giresun\'a giderek konaklayacağı otele yerleşti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve futbolcular havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar kafile ile fotoğraf çektirip, forma imzalattı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılan kafile Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne giderek burada konaklayacağı otele yerleşti.

FOTOĞRAFLI
 

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