Fenerbahçe kafilesi Gazipaşa’ya geldi

Spor Toto Süper Lig\'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak, Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na indi.

İstanbul\'dan hareket eden Fenerbahçe kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak saat 21.15\'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na iniş yaptı. Fenerbahçeli futbolcular taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarları futbolcularla özçekim yaptı. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde otobüse binerek Alanya\'da konaklayacağı otele hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00\'de Alanya Oba Stadı\'nda karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın havalimanına gelişi

- Futbolcuların uçaktan inişi

- Havalimanından çıkış

- Otobüse binme ve otobüsün hareket etmesi

- Detaylar

HABER - KAMERA: YÜCEL BULUT/GAZİPAŞA (ANTALYA), (DHA) (FOTOĞRAFLI)