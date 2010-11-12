-FENERBAHÇE KAFİLESİ GAZİANTEP'E GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e gitti. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e hareket etti. Teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray ile yapılan derbi maçta sakatlandıktan sonra takımdan ayrı çalışan ve bugün yapılan antrenmanda ilk kez takımla birlikte denediği golcü futbolcu Mamadou Niang'ı 19 kişilik Gaziantepspor maçı kadrosuna aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Yobo ve Dia da bugün takımla birlikte çalıştıktan sonra kadroya alınırken, dünkü idmanda kasık bölgesinde zorlanma olan Andre Santos ise Gaziantep'e götürülmedi. Fenerbahçe'de Uğur ve İlhan'ın yanı sıra cezalı olan Lugano, sakatlıkları bulunan Selçuk, Güiza, Emre, Özer, Ertuğrul ve genç oyuncular Hasan ile Berk de kadroya alınmadı. Bu arada, gribal enfeksiyon geçirdiği için idmanlara çıkmayan Gökhan Gönül ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle bugünkü idmana katılamayan kaleci Volkan, 19 kişilik kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin yarınki maça şu 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan, Gökhan Gönül, Yobo, Bilica (Bekir), Caner, Dia, Mehmet Topuz, Cristian, Stoch, Alex, Semih. Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Gaziantepspor-Fenerbahçe maçını hakem Tolga Özkalfa yönetecek.